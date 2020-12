In Cattedrale a Crema messa della Vigilia alle 20,30

CREMA (14 dicembre 2020) - L’addio alla tradizionale messa di mezzanotte fa il paio con il benvenuto all’inedita funzione all’ora di cena. I cremaschi che vorranno prendere parte alla solennità della Vigilia, celebrata in Duomo dal vescovo Daniele Gianotti, dovranno dunque rinunciare al cenone oppure organizzarlo ad un orario spagnolo. La diocesi ha ufficializzato l’orario della messa del 24 in Cattedrale: si terrà alle 20,30, in modo da permettere ai fedeli di rispettare il coprifuoco e rientrare a casa entro le 22. Prevista anche una funzione tardo pomeridiana, in programma alle 18, così da evitare il rischio di un eccessivo numero di presenze a quella serale. Da ricordare infatti che le disposizioni anti contagio obbligano al distanziamento interpersonale anche in chiesa: da mesi ormai la Cattedrale, come tutte gli altri edifici di culto, vede molto ridotta la propria capienza. Tutti i riti tradizionali dell’eucarestia hanno subito variazioni. Il giorno di Natale le quattro messe mattutine in Duomo avranno cadenza oraria dalle 8 sino alle 11, quest’ultima verrà officiata ancora dal vescovo. Per cercare di diluire ulteriormente le presenze e dunque permettere a tutti di partecipare senza costringere i fedeli a rimanere fuori e senza incorrere nel rischio di assembramenti, sono state programmate anche due messe pomeridiane: alle 17 e alle 18,30. Cinque le celebrazioni fissate per il giorno di Santo Stefano. Al mattino verrà seguito lo stesso programma del 25 con le funzioni alle 8, 9, 10 e 11. L’appuntamento pomeridiano sarà alle 18. Il primo gennaio, festa della Pace e solennità di Maria santissima, il vescovo presiederà il pontificale delle 18,30. Allo stesso orario si terrà la messa dell’Epifania celebrata da monsignor Gianotti.

Sempre in città, c’è chi, per evitare il rischio di assembramenti, ha già deciso di trasferire la funzione natalizia dalla chiesa alla palestra: si tratta di don Michelangelo Nufi, parroco di San Giacomo e San Bartolomeo. Le due chiese sono troppo piccole per ospitare i fedeli che normalmente partecipano alla messa. La celebrazione si farà al PalaBertoni. Il Comune non ha frapposto ostacoli alla richiesta: del resto, l’impianto la vigilia e il 25 dicembre non ospita gare sportive. Aprirlo costerà all’ente di piazza Duomo 549 euro, ma il Comune ha concesso ugualmente il patrocinio. La messa della notte di Natale dell’unità pastorale potrà dunque ospitare sino a 200 fedeli: in base alle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi che fissano il limite di capienza al 15 % dei posti.

