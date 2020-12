Asili «ecologici»: Comune da premio

SPINO D'ADDA (14 dicembre 2020) - La materna – ristrutturata nel 2019 – e l’asilo nido comunale – praticamente rifatto con i lavori conclusi l’estate scorsa –: le due scuole spinesi sono un esempio di efficienza energetica, grazie ai pannelli solari installati e agli accorgimenti adottati per favorire il risparmio in termini di riscaldamento e di altri consumi. Per queste ragioni il Gestore dei servizi energetici, società per azioni interamente controllata dal ministero dell’Economia, ha voluto premiare l’amministrazione comunale ed entrambe le strutture con «Una targa per l’efficienza», iniziativa che sottolinea gli interventi più virtuosi che su tutto il territorio nazionale hanno utilizzato lo strumento di incentivo del conto termico. La breve cerimonia per posizionare le due targhe agli ingressi di nido e materna è stata organizzata nei giorni scorsi, con l’intervento del sindaco Luigi Poli, del vice Enzo Galbiati e dell’assessore ai Servizi sociali Eleonora Ferrari, oltre alle insegnanti e educatrici responsabili dei plessi.

