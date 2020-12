«Ex. O» per il rilancio del polo universitario e della ex Olivetti

CREMA (14 dicembre 2020) - Si chiama progetto Ex. O. e riguarda il rilancio come centro di alta formazione e ricerca e come hub dell'innovazione del polo universitario e della sede ex Olivetti. E rispunta anche il possibile riuso dell’ex Pierina che diventerebbe un campus. A presentarlo, l'altra sera in commissione garanzia, è stata Ilaria Massari, direttrice di Reindustria, che ha avuto l'incarico di svilupparlo. Erano presenti i membri della commissione, il sindaco Stefania Bonaldi e il segretario comunale Gianmaria Ventura. L'ambizioso progetto, che passa per prima cosa attraverso la ristrutturazione degli immobili già utilizzati dall'università e dell'ala ancora vuota, ha come condizione l'ottenimento del contributo da un milione di euro con il quale la Fondazione Cariplo finanzia i progetti emblematici. Quello presentato da Crema è uno dei 15 candidati. La concorrenza, dunque, non manca. Tuttavia, i proponenti del progetto Ex.O. puntano sul fatto che gli altri 800 mila euro necessari per realizzare il primo step dell'intervento verranno messi a disposizione dal Comune (406 mila), dalla Provincia (250 mila), dalla Camera di commercio (70 mila), da Acsu (60 mila) e dal Politecnico i Milano (14 mila). Il milione e 800 mila euro necessari serviranno in massima parte per le opere di sistemazione dell'esistente e per il recupero dell'ala finora inutilizzata, ma anche per realizzare un laboratorio didattico e per iniziare la rigenerazione dell'intera area circostante il polo universitario.

