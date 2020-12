Referendum sul forno: si va verso l’ok dal consiglio

SPINO D'ADDA (13 dicembre 2020) - Pronta la mozione della maggioranza di «Impegno per Spino» che impegna la giunta a convocare il referendum consultivo per capire se gli spinesi vogliano o meno un forno crematorio tra il cimitero e la Paullese raddoppiata. «Sindaco e giunta dovranno verificare – si legge nella mozione, in discussione nel consiglio che si terrà sabato alle 15 nella palestra del centro sportivo comunale – se l’attuale Regolamento in materia (disciplinante l’indizione, l’organizzazione e lo svolgimento di referendum consultivi e propositivi), oramai molto risalente nel tempo, sia pienamente legittimo e congruo rispetto alle attuali esigenze. Procedere alla redazione di una proposta di modifiche all’attuale regolamento o, eventualmente, all’elaborazione di un nuovo regolamento. Presentare tali proposte in consiglio, per l’esame e l’approvazione entro il 31 marzo».

