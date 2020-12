Volontariato, ora «Pino» è Cavaliere

CAPRALBA (13 dicembre 2020) - «Per l'impegno civile e l’attività di volontariato svolti con umiltà e con totale disinteresse personale». È questa la motivazione con cui Giuseppe Sangiovanni, per tutti Pino, è stato insignito dal presidente Sergio Mattarella del titolo di «Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana». Un riconoscimento che premia l’ottantunenne Sangiovanni per una vita spesa al servizio della comunità locale in qualità di amministratore comunale e soprattutto di volontario. Il sindaco capralbese Damiano Cattaneo ha accompagnato Pino a Cremona, in prefettura, dove i due hanno ritirato l’attestato ed una lettera di congratulazioni del prefetto Vito Danilo Gagliardi al neo-cavaliere.

