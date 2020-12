Sventrato il bancomat in piena notte

OFFANENGO (12 dicembre 2020) - Un boato in piena notte che ha svegliato mezzo paese: sventrato il bancomat della filiale di via De Gasperi della Banca di credito cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3 di stanotte da una banda di malviventi che hanno utilizzato dell'esplosivo con l'intento di aprire la cassa continua. Probabilmente hanno esagerato con la quantità: di conseguenza la deflagrazione ha devastato anche l'ingresso dello sportello e la vetrina con detriti finiti ovunque in strada, banconote comprese. Molte di queste sono state però rovinate dall'esplosione. Insomma il colpo è andato a segno solo parzialmente: i ladri si sono dovuti arrangiare raccattando i soldi qua e là, prima di darsi alla fuga. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

