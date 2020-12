Auto comunale: 'Costa e la usa il sindaco privatamente'

TRESCORE (12 dicembre 2020) - Cara auto, quanto ci costi. È scontro fra minoranza di Uniti per Trescore e maggioranza leghista sull’utilizzo, da parte del sindaco Angelo Barbati, dell’auto del Comune, una vecchia Lancia Delta. Un utilizzo che secondo l’opposizione non sempre è a fini istituzionali. Un’accusa pesante nei confronti di Barbati, che la rispedisce però con forza al mittente. Quest’argomento ha caratterizzato l’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta alle 21 nella sala della comunità. A sollevare la questione è stato Stefano Piacentini, consigliere comunale degli Uniti per Trescore, quando si è trattato di discutere del conto consuntivo del bilancio 2019. «E' palese che il sindaco usi l’auto anche per fare cose sue. Già solo il fatto che la si veda parcheggiata davanti alla sua abitazione per sette-otto ore di notte e non nel magazzino comunale vuol dire qualcosa. Aggiungiamo poi che l’auto è stata usata per almeno quattro sere dal sindaco in un anno per uscire a cenare. Non è da oggi – ha proseguito - che vogliamo far notare ciò e che vogliamo chiedere spiegazioni ma dal settembre 2018. Abbiamo atteso fino a questa sera ma adesso la situazione è sotto gli occhi di tutti».

«Ancora una volta – ha replicato Barbati, meno calmo del solito - voi della minoranza parlate dell’auto comunale. Siete incredibili. Quando eravate in maggioranza, il vostro sindaco si faceva rimborsare i costi del telefono. Io, ad esempio, uso il mio cellulare personale anche per le telefonate che faccio per il Comune. È vero, molte sere salgo sull’auto del Comune e giro per il paese, anche a mezzanotte se serve, ma non per uscire a cena ma per un giro sul territorio. La uso quando ritengo sia necessario farlo per il bene di Trescore».

