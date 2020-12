Colonna va ko: «Cercasi un testimone»

PANDINO (11 dicembre 2020) - «Cercasi testimone per incidente colonna». Questo il testo scritto sui due cartelli apparsi all’esterno di una villa signorile che si trova all’angolo tra via Vignola e via Borgo Roldi: senza dubbio una delle dimore più prestigiose del paese, circondata da un vasto parco, con alberi ultra decennali, e protetta da un’alta recinzione, con una siepe che corre lungo gran parte del perimetro. Il proprietario – che ha preferito non fornire recapiti telefonici – chiede aiuto per capire chi ha danneggiato una delle due colonne che da sempre caratterizzavano il cancello d’ingresso che guarda sulla via della casa di riposo. L’iniziativa ha destato la curiosità di molti pandinesi. Il pilastro lesionato e il gemello sono sempre stati sul marciapiede. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi: probabilmente un’auto o forse un furgone: nell’affrontare la curva che da via Borgo Roldi porta verso l’Ospedale dei poveri ha impattato contro la colonna danneggiandola seriamente. Al momento, il pilastro è stato rimosso. Una scelta probabilmente dettata dalla necessità di provvedere al recupero e forse anche per evitare il rischio di un cedimento e dunque pericoli per i passanti.

