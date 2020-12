Mercato di via Verdi: pavimentazione, trappola per i pedoni

CREMA (11 dicembre 2020) - Nei giorni scorsi, una donna è inciampata sulla pavimentazione sconnessa del mercato coperto ed è caduta. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, ma l'episodio è la conferma di quanto urgente sia l'intervento di sistemazione dello spazio mercatale di via Verdi, utilizzato come parcheggio a pagamento quando non ci sono i banchi degli ambulanti. L'opera, tuttavia, annunciata nel gennaio del 2019, è ancora lontana dal concretizzarsi. E intanto la situazione peggiora. Che i tempi al momento non siano per niente certi, lo conferma l'assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi: «Non abbiamo ancora ragionato sul piano delle opere; lo faremo sicuramente in sede di stesura del bilancio di previsione». L'intenzione della giunta è quella di mettere mano al mercato coperto, ma servono i fondi necessari. «La volontà di arrivare ad eseguire l'intervento - prosegue Bergamaschi - c'è. Magari lo faremo a lotti. Ad oggi, però, non posso dire niente sulla tempistica. Ancora non sappiamo quali coperture saranno possibili all'interno del bilancio, nella sua stesura iniziale. E ovviamente non sappiamo neppure quali risorse avremo a disposizione in corso d'anno con gli avanzi di bilancio».

