Badante infedele, sottratti 1.500 euro all'assistito disabile

CREMA (10 dicembre 2020) - Un gesto di per sé spregevole, amplificato dal fatto di essere stato commesso ai danni di un disabile. Il commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha indagato un cittadino rumeno di 59 anni per il reato di indebito utilizzo di carta di pagamento, ai danni di una persona disabile. L'uomo, assunto come badante, ha sottratto denaro per un ammontare di 1.500 euro attraverso diversi prelievi effettuati in sportelli Bancomat di Crema. L’attività di indagine è partita dalla denuncia presentata dall’amministratore di sostegno della vittima, nominato dal Tribunale di Cremona per prendersi cura degli interessi giuridici e patrimoniali di quest’ultimo, che segnalava al Commissariato l’ammanco di denaro dal conto corrente del proprio assistito. Le successive indagini permettevano di accertare che nei mesi di agosto e settembre erano stati effettuati diversi prelievi utilizzando la carta Bancomat della persona offesa, all’insaputa della stessa e dell’amministratore di sostegno. Gli elementi acquisiti consentivano di individuare nel badante, assunto con regolare contratto all’inizio dell’estate per prendersi cura e fornire assistenza alla vittima, il responsabile del reato in questione. Quest’ultimo pur avendo a disposizione una carta di credito specifica da utilizzare per le spese correnti, si appropriava del Bancomat, approfittando delle condizioni di salute della vittima e del fatto che alloggiava nella medesima abitazione. L’indagato, che nel frattempo si è reso irreperibile, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

