Auto pirata, investito e ucciso un 38enne

BERGAMO (10 dicembre 2020) - Un’auto pirata ha travolto e ucciso un bracciante agricolo di 38 anni, di origine indiana, che alle 7 di stamattina stava andando al lavoro a Fontanella (Bergamo) in un’azienda agricola. L’incidente lungo la strada che collega Fontanella a Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona. L’uomo viaggiava a bordo della sua bicicletta, diretto al lavoro in una vicina azienda agricola, quando è stato travolto da un’auto, il cui conducente non si è fermato a soccorrerlo. A far scattare l’allarme un altro automobilista che ha chiamato i soccorsi vedendo il corpo al suolo e la bici fuori strada. Sul posto sono accorse l’automedica e l’ambulanza del 118 ma per il bracciante non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri di Calcio. L’uomo lascia moglie e una figlia di 6 anni: viveva nella Bergamasca da 12 anni. (ANSA)