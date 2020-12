Sottopasso: il via ai lavori

CREMA (10 dicembre 2020) - Arrivato il giorno tanto atteso da migliaia di cremaschi, da decenni incolonnati a singhiozzo lungo il viale di Santa Maria a causa del passaggio a livello che taglia in due la città. Al via oggi i lavori per la costruzione del sottopasso veicolare che collegherà via Stazione con via Gaeta, passando sotto i binari e permettendo di sopprimere le tanto odiate sbarre. «Siamo reduci da una prolungata fase di maltempo, ma ci è stato confermato che i primi interventi rispetteranno il programma stilato nelle scorse settimane», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi. Le prime giornate del cantiere saranno dedicate alla bonifica del terreno. Gli operai incaricati da Rete ferroviaria italiana, la società che appalta l’opera, saranno impegnati nell’area ex Ferriera dove, nei mesi scorsi, è stato ultimato l’abbattimento degli edifici dismessi. Ci vorranno almeno 18 mesi per completare la realizzazione del tunnel e della strada (resta fuori dall’appalto l’intersezione con via Gaeta). L’investimento economico è di 5,9 milioni di euro, finanziato per 1,77 milioni dalla Regione, 1,33 milioni di euro dal Comune di Crema e 2,8 da Rete Ferroviaria Italiana. Il tutto si inserisce nel progetto Crema 2020.

