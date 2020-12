Addio a Franco Giordana: «Crema perde un grande uomo»

CREMA (9 dicembre 2020) - Lutto a Crema: è morto Franco Giordana, fratello del regista Marco Tullio, naturalista. E' lui che ha censito le 900 specie della flora cremasca. Il ricordo di Alvaro Dellera: «Quando scompare una persona cara, un amico, scompare anche qualcosa di sé. E' scomparso Franco, Franco Giordana. Per me, come per molti altri, non solo un amico, ma una presenza importante nella mia, nella nostra vita, una stella polare, un riferimento speciale e unico. Un esempio umano, morale e culturale di altissimo livello. Ingegnere meccanico e professore universitario , insegnante di Tai Chi, ma soprattutto un grandissimo esperto di botanica gestendo un sito web di flora spontanea italiana. Diverse sono le sue pubblicazioni edite dalla Provincia di Cremona e la sua passione che l’ha portato a creare presso Crema in località Ca’ delle mosche un vero e proprio bosco. Schivo non amava la notorietà ma sempre disponibile a collaborare con tutti, con una finalità nel cuore che non lo ha mai lasciato: la difesa e la cura dell’ambiente naturale. Grazie Franco per tutti i tuoi preziosi insegnamenti che noi tutti porteremo sempre nel cuore continuando seppur col “groppo” in gola a trasmetterli alle generazioni future».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO