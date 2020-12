Festa di compleanno in casa: contravvenzionati i partecipanti

CREMA (9 dicembre 2020) - Negli ultimi giorni il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha attivato operazioni di controllo per la verifica dell’applicazione delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’attività che ha visto l’impiego di numerose unità operative si è conclusa con la contestazione di diverse violazioni alla normativa in questione ed in particolare emergono quelle relative a giovani che hanno partecipato ad una festa di compleanno tenutasi in una abitazione di Crema per la quale alcuni vicini segnalavano al Commissariato, in ore notturne, rumori molesti e schiamazzi .

Il personale operante constatava che effettivamente vi erano una dozzina di persone, non coabitanti, intente a festeggiare il compleanno di una di loro violando la normativa prevista per contrastare la pandemia Covid-19.

Due di questi erano minori, un 16enne e un 15enne, mentre altri sette provenivano da comuni diversi da Crema ed in particolare dalla provincia di Piacenza; per i minori le sanzioni venivano contestate ai genitori che sono stati inoltre sensibilizzati ad una più accurata sorveglianza sui figli.

Tutti venivano resi edotti dei rischi di contagio corsi durante la festa tenuta in un ambiente chiuso e senza le dovute precauzioni quali la mascherina e le distanze e del conseguente pericolo di propagare successivamente l’eventuale infezione ai famigliari e conviventi.

Un'altra decina di infrazioni, relative alle violazione delle norme anti Covid, riguardavano lo spostamento senza giustificato motivo da un comune ad un altro o la violazione del cosiddetto “coprifuoco”.

