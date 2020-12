Galilei, prima tra le superiori col diploma a stelle e strisce

CREMA (9 dicembre 2020) - Un doppio diploma di scuola superiore: italiano e statunitense. È quanto l’istituto Galilei, diretto da Maria Grazia Crispiatico, propone ai propri studenti. Si chiama Dual Diploma Program ed è un percorso che permette ai ragazzi italiani, che frequentano un istituto secondario di secondo grado, di diplomarsi anche negli Usa, presso la scuola superiore americana Mater Academy high school. Il progetto formativo, che si affianca a quello nazionale, è finalizzato a conseguire il riconoscimento dell’high school statunitense in abbinamento a quello dell’esame di Stato italiano. In particolare, un 75% delle attività didattiche svolte nella scuola superiore in Italia vengono riconosciute ed il restante 25% verrà svolto totalmente in lingua inglese in orario pomeridiano. Gli studenti dovranno frequentare sei corsi e partecipare a colloqui-lezioni con insegnanti americani, usando piattaforme digitali. Il corso prevede anche la possibilità di frequentare la high school di Miami durante l’estate per due settimane, da organizzare prima del termine del percorso, per permettere ai ragazzi di prendere parte alle lezioni «frontali», che seguono i loro coetanei americani negli Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO