Al via il cantiere taglia piante

VAIANO CREMASCO (8 dicembre 2020) - Una partenza resa difficile dal maltempo, che da quasi una settimana non concede tregua: sono cominciati i lavori del cantiere gemello di quello in corso lungo via Milano, dove la realizzazione della nuova pista ciclopedonale, per collegare il paese con il percorso esistente lungo la tangenzialina, sono praticamente conclusi. L’attenzione si concentra ora su quelli per riqualificare via Primo Maggio e un tratto di via Cavour, voluti dal Comune per proseguire il nuovo percorso della ciclabile di via Milano sino a raggiungere la zona delle scuole medie e del parco dedicato alla festa dei lavoratori. Previsto l’abbattimento del cinque ginkgo biloba, piante messe a dimora oltre 30 anni fa. Nei giorni scorsi i Verdi vaianesi avevano condannato la decisione di eliminare gli alberi. L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Molaschi ha previsto anche la riqualificazione del marciapiede lungo via Cavour (a fianco dell’area verde) e la creazione di un nuovo parcheggio.

