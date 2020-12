Forno crematorio: 'Via libera a un referendum'

SPINO D’ADDA (8 dicembre 2020) - C’è l’ok della giunta all’eventuale consultazione referendaria per chiedere agli spinesi se vogliano o meno il forno crematorio in paese, da costruire tra il cimitero e la Paullese raddoppiata. L’annuncio lo ha dato il vicesindaco Enzo Galbiati. «Se e quando sarà il momento, Regione Lombardia deciderà che questo territorio è idoneo per questa iniziativa, solo allora, il Comune di Spino d’Adda, tramite una consultazione dei propri cittadini, potrà decidere se aderire o meno». Un intervento che sgombera il campo da tutte le voci che si sono rincorse nelle ultime due settimane sul fatto che la giunta Poli avesse già dato il via libera alla realizzazione dell’impianto.

