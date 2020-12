Avis, record: i donatori di sangue sono 1.600

CREMA (7 dicembre 2020) - Avanti con questo ritmo quota 2.000 non è più un’utopia. Record storico di donatori attivi per l’Avis cittadina che, nei giorni scorsi, ha raggiunto quota 1.600: tre anni fa, erano 300 in meno coloro che regolarmente si presentavano per donare il sangue al centro prelievi dell’ospedale Maggiore. Merito del lavoro di promozione del presidente Roberto Redondi e del consiglio direttivo: negli ultimi anni l’Avis di Crema ha portato il messaggio dell’importanza della donazione in diversi ambiti, con particolare attenzione ai più giovani. I risultati positivi sono tangibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO