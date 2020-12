Maltempo, monitorato il livello del Serio

CREMA (6 dicembre 2020) - Quattro giorni ininterrotti di pioggia hanno fatto salire il livello del fiume Serio. La situazione non è ancora preoccupante, ma i Comuni dell’asta e i gruppi di protezione civile tengono monitorato il corso d’acqua. Stessa attenzione per quanto riguarda l’Adda, nel suo tratto cremasco tra Rivolta e Montodine. Per fortuna le temperature invernali fanno sì che oltre gli 800-1000 metri stia nevicando. Ciò rende meno impattante la portata di questa lunga perturbazione sui due principali fiumi del territorio.

