Per la rotatoria è già conto alla rovescia

RIPALTA CREMASCA (7 dicembre 2020) - Avvio del cantiere nel 2021 e completamento nel corso del 2022. L’iter per la realizzazione della rotatoria all’incrocio sta ufficialmente vedendo i passaggi più importanti, con il perfezionamento del progetto da parte della Provincia di Cremona (in costante confronto col Comune), con l’avvio dell’intesa sugli espropri, con l’arrivo in cassa dei 600 mila euro riconosciuti a Ripalta Cremasca, nell’estate scorsa, da Regione Lombardia. Nei mesi scorsi, a ridosso della notizia del finanziamenti, sono stati mossi ulteriori passi, coi rilievi dei tecnici della Provincia di Cremona e poi la velocizzazione di quella che sarà, di fatto, un’opera storica per la quale tante amministrazioni ripaltesi si sono battute. L’incrocio tra via De Gasperi e via Roma, sulla strada provinciale (ex Statale 591), che collega Capergnanica e Ripalta Cremasca. Una intersezione particolarmente pericolosa, unita a quella immediatamente seguente, in frazione San Michele che, negli anni, hanno registrato un’altissima incidentalità, anche con sinistri mortali o dalle conseguenze particolarmente gravi.

