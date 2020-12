Nessun alimentare, ora fondi a chi ne apre

CAMPAGNOLA CREMASCA (6 dicembre 2020) - «Da tre anni il paese è privo di un negozio di alimentari. Riteniamo che questo servizio sia importante, soprattutto per gli anziani, che non possono certo andare a fare la spesa a Crema. Per questo, come Comune, abbiamo deciso di dare un incentivo a chi aprirà questo tipo di attività». A darne notizia è il sindaco Agostino Guerini Rocco, promotore dell’iniziativa. «Abbiamo 700 abitanti e un negozio di alimentari è necessario. Nella piazzetta c’è già un locale ristrutturato che potrebbe ospitarlo. A chi lo aprirà, daremo un incentivo. Ogni tanto passa qualche venditore ambulante, ma non basta. Prima del lockdown c’erano un paio di persone interessate; spero che partecipino al bando».

Per il benessere della collettività, i negozi di vicinato hanno un alto valore sociale. Per questo, il Comune ha indetto il bando, che prevede un contributo a fondo perduto per l’avvio di una nuova impresa commerciale di vicinato e pubblico esercizio. La finalità è di far aprire in paese un negozio plurisettoriale. Il termine di presentazione della domanda è il 10 marzo. Il contributo ammonta a 6 mila euro.

