Polizia locale, tempi lunghi per il nuovo comandante

CREMA (6 dicembre 2020) - Non si prospettano tempi rapidi per la designazione del nuovo comandante della Polizia locale cittadina, vale a dire colui che sostituirà Giuliano Semeraro, scomparso il mese scorso. La procedura richiede infatti passaggi tecnici, legati al bilancio comunale; ma anche il superamento del blocco dei concorsi imposto dall’emergenza sanitaria. A ciò va aggiunta la necessaria selezione e quindi l’assegnazione dell’incarico di responsabile dei 22 addetti. Tanto che, allo stato attuale, nemmeno dal palazzo comunale sono in grado di ipotizzare quando verrà «ricoperta la posizione», per dirla come gli esperti delle piante organiche. E nel frattempo prosegue la reggenza affidata al numero due del Corpo, Dario Boriani, alla guida del personale di piazzetta Croce Rossa già da mesi, ossia da quando l’evolversi della malattia, con la quale combatteva da tempo, ha impedito a Semeraro di rimanere in servizio.

