Ancora un mese col paese diviso in due

DOVERA (6 dicembre 2020) - Si va al 2021. Il cantiere per il rifacimento delle fognature richiede ancora diverse settimane di lavori. Dal luglio scorso interessa il centro del paese, di fatto tagliato in due, con la ex statale Bergamina chiusa al traffico (eccetto residenti) sia in direzione di Lodi, sia verso Pandino e Treviglio. «Ci sarà di mezzo anche la pausa natalizia — spiega il sindaco Mirko Signoroni —: a questo proposito lunedì (domani ndr) avremo maggiori ragguagli sui tempi dell’interruzione dei lavori. Per noi è anche d’interesse che gli operai si prendano qualche giorno, in quanto ciò consentirà un parziale riapertura della Bergamina in centro, nel tratto tra la parrocchiale e il Comune e la curva per Postino e Lodi. Ovviamente solo per i residenti, così da favorire lo shopping natalizio nei negozi del paese». In questi giorni, anche il maltempo ci sta mettendo lo zampino. La prevista conclusione del rifacimento delle tubature, annunciata ad ottobre per fine anno, slitterà dunque di almeno un mese.

