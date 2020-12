Dopo un’attesa lunga 6 anni il via al raddoppio milanese

CREMA (6 dicembre 2020) - L’alba dopo una notte quasi infinita. Aperto finalmente il cantiere per il raddoppio della Paullese nel tratto milanese compreso tra l’intersezione con la provinciale Cerca a Pantigliate e la rotatoria di Paullo, che porta al casello autostradale della Tangenziale est esterna. Sei anni di attesa dal primo finanziamento dell’opera, per la quale erano stati stanziati 41 milioni di euro, dei quali 40 della Regione e uno di Città metropolitana milanese. Proprio quest’ultimo l’ente ha appaltato i lavori alla ditta valtellinese Gimaco, i cui tecnici e operai nella settimana appena conclusa hanno allestito il primo tratto di cantiere, all’altezza dell’incrocio semaforico con la provinciale 161 che porta a Conterico. In un anno e mezzo verrà completato il primo stralcio del raddoppio, tra la rotonda della Teem e quella più piccola che porta nella zona industriale di Caleppio di Settala. Poi i lavori proseguiranno lungo l’ultimo rettilineo, sino a congiungere il nuovo tratto raddoppiato con l’attuale, all’altezza del cavalcavia dell’Esselunga di Pantigliate.

