La Paullese non torna discarica: guardia alta

CREMA (5 novembre 2020) - Resta sotto controllo il quantitativo di rifiuti abbandonati lungo la Paullese raddoppiata. Anche a dicembre, la quantità di immondizia raccolta dagli operatori di Linea gestioni è in linea con l’ultimo periodo: 360 chilogrammi, recuperati nella giornata di giovedì. Erano stati 200 a inizio novembre, 400 a ottobre e 300 a settembre. Il servizio proseguirà anche nel 2021: sono ormai quattro anni che i Comuni, in convenzione con Linea, finanziano gli interventi mensili con l’obiettivo di mantenere il decoro lungo la principale arteria del Cremasco. Gli incaricati di Linea, la società che ha in appalto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio, hanno poi il compito di conferire il materiale all’oasi ecologica di via Colombo dove viene smaltito secondo le normative, riciclando quanto è possibile. In generale, tranne ad agosto quando ci fu un’impennata a quota 720 chili, la situazione sembra essersi stabilizzata dall’inverno scorso. La convenzione si avvia dunque verso il quinto anno. Coinvolge i comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, Dovera, Pandino e Spino d’Adda.

