Porte aperte ai single: pagano il 25% in meno di tasse

SPINO D'ADDA (3 dicembre 2020) - Paese ideale per i single, almeno dal punto di vista della pressione fiscale. Lo dimostrano i dati resi noti dall’assessore esterno al Bilancio Nadia Fontana. A Spino la pressione fiscale dovuta a imposte comunali per chi vive da solo è inferiore del 25% rispetto alla media degli altri paesi del Cremasco. Fontana fa un esempio: «Teniamo conto della tassazione comunale, in particolare dell’Imu, della tariffa rifiuti e dell’addizionale Irpef. Presupponiamo che la persona che abiti in una casa da 120 metri quadrati e abbia un reddito di 15 mila euro: in un anno verserà al Comune 141,70 euro, ovvero il 25,71% in meno rispetto a quello che pagherebbe in media se vivesse nel resto del territorio cremasco». Il messaggio per chi vuole andare a vivere da solo è chiaro: a Spino le condizioni fiscali sono molto favorevoli. Poi è evidente che sulla scelta pesano molteplici fattori, ma in piazza XXV Aprile possono mettere un piatto della bilancia questo tipo di incentivo. Anche la tassazione per i nuclei familiari si mantiene su livelli inferiori a quella di molti altri paesi confinanti e non. Non c’è uno scarto così abbondante, ma i vantaggi non sono comunque di poco conto.

