Patrimonio comunale offresi: mercato, caserma e terreni

CREMA (3 dicembre 2020) - La giunta comunale ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2021-2023. Con questo atto si è posta l'obiettivo di incassare circa quattro milioni e mezzo di euro nei prossimi due anni, visto che nel terzo non sono previsti interventi. Le operazioni si inseriscono nell’ottica di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune. L'ente pubblico ha individuato, sulla base della documentazione esistente nei propri archivi e uffici, i singoli beni immobili di sua proprietà presenti sul territorio comunale non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che sono quindi suscettibili di dismissione. La revisione del piano già esistente si è resa necessaria a seguito dell’emergenza sanitaria in corso e nell'ottica della previsione di bilancio. La giunta ha ritenuto necessario e opportuno dare corso all’aggiornamento del piano a seguito di variazioni nel frattempo intervenute. E dopo il terzo bando andato a vuoto dall’elenco sparisce l’immobile delle ex carceri di via Frecavalli.

