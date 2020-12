Pendolari imbufaliti, diretti per Milano cancellati

CREMA (2 dicembre 2020) - Guasti sulla linea tra Cremona e Olmeneta, probabilmente causati dalla neve, e cancellazione dei due principali diretti per Milano del mattino: il 10456 e il 10458. Pendolari furiosi: accusano Trenord di non aver comunicato la doppia soppressione tramite l'applicazione e il sito di informazioni. Trenord si difende dalle accuse di non aver comunicato la soppressione dei diretti 10456 e 10458. Dalla società hanno spiegato che il guasto sulla linea, di competenza di Rfi, si è verificato alle 5,30. Prima delle 6 è stata data informazione tramite l'applicazione, comunicando genericamente la possibilità di ritardi e cancellazioni dei convogli in servizio.

