Crema al setaccio tra patenti false e denunce

CREMA (2 dicembre 2020) - Serie di controlli nei giorni scorsi messi in atto dal commissariato cittadino diretto dal vicequestore Bruno Pagani. In particolare il lavoro degli agenti si è concentrato nei luoghi maggiormente frequentati e ritenuti più sensibili come la stazione ferroviaria, parcheggi, adiacenze di complessi alberghieri, locali pubblici, e via dicendo. Il tutto al fine di contrastare «fenomeni criminosi diffusi quali gli scippi, i furti in abitazione e i borseggi nonché per la verifica dell’applicazione delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19». Denunce per patenti false, autovetture sequestrate e agenti oltraggiati.

