PIano neve, pronta la task force di mezzi e spalatori

CREMA (2 dicembre 2020) - Per oggi è prevista la prima, seppur debole e forse addirittura mista a pioggia, neve stagionale. Non dovrebbero esserci accumuli al suolo: in ogni caso il piano neve 2020-2021 del Comune è pronto, come sempre affidato a Linea Gestioni, in base al contratto in essere con la società consortile che ha in appalto anche la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti. Rispetto agli ultimi due anni, quando in realtà non si è mai registrata una nevicata tale da richiederne l’intervento, è stato aumentato il numero degli spalatori precettabili: da 57 si passa a 62. Confermato il resto dell’accordo. Il piano sarà operativo sino a fine febbraio, salvo prolungamenti. A disposizione 23 lame e due mezzi per piste ciclabili.

Gli spargisale sono sei, oltre a due di dimensioni minori, per i percorsi protetti. Per le chiamate da parte dei cittadini è attivo invece il numero verde 800 904858 disponibile anch’esso 24 ore su 24.

