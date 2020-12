Piove nei corridoi, buchi nel tetto della materna

CREMA (1 dicembre 2020) - "Una situazione di potenziale pericolo per i bambini della scuola dell’infanzia. Ci sono infatti 'buchi' nel tetto della Carlo Collodi dei Sabbioni con l’acqua che goccia dal soffitto nel salone, secchi per terra per raccoglierla e bambini che ci corrono in mezzo. La preposta alla sicurezza segnala ufficialmente la pericolosità della cosa: per bambini e operatori". A lanciare l'allarme è il consigliere di minoranza della lista La Sinistra Emanuele Coti Zelati. Insieme al coordinatore cittadino Paolo Losco chiama in causa il Comune: "Tutto ciò è ben noto all'amministrazione che riceve infatti da anni segnalazioni in proposito e che definisce il rifacimento del tetto una assoluta necessità. Anche l’assessore Attilio Galmozzi è stato contattato da un rappresentante dei genitori, che giustamente si stanno muovendo, attivandosi come possono per cercare di risolvere la cosa. Non è cambiato niente, nemmeno una risposta alla mail del genitore". Coti Zelati ha presentato un'interrogazione in merito.

