Il tetto di casa va a fuoco, abitazione inagibile

BAGNOLO CREMASCO (1 dicembre 2020) - Il tetto di una casa ha preso fuoco stamane prima dell'alba in via De Magistris. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Crema. L'abitazione è stata dichiarata inagibile ma non ci sarebbero intossicati. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO