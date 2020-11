Distrugge i distributori di bevande, denunciato un 20enne

CREMA (30 novembre 2020) - Non un tentativo di furto, come avevano ipotizzato in un primo momento i poliziotti. Ma semplicemente, un modo per sfogare la rabbia, «provocando danni». E a confermarlo è lo stesso vicequestore Bruno Pagani. Fatto sta che, nell’arco di una manciata di giorni, gli investigatori del commissariato sono risaliti a chi, stando almeno al lavoro di riscontro basato soprattutto sulle immagini della videosorveglianza, si era accanito sui distributori automatici di bevande e snack di viale Repubblica. E hanno denunciato a piede libero un 20enne residente in città, italiano ma di origine nordafricana. Un episodio, quello su cui hanno indagato gli agenti dell’Ufficio controllo del territorio, che aveva causato ben 4 mila euro di danni agli apparecchi, poi sostituiti dal titolare.

