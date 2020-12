«Assediati dalle auto in sosta. Ora più pattuglie e controlli»

CREMA (1 dicembre 2020) - Sosta selvaggia, conseguenti difficoltà ad entrare in cortili e garage, oltre ai pericoli per i pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada e per i ciclisti, che spesso devono fare lo slalom tra auto parcheggiate ovunque. A protestare sono diversi abitanti della zona tra il centro e la ferrovia, che comprende le vie Bersaglio, Nazario Sauro, Ferrè e Franco Donati. Un’area prettamente residenziale, caratterizzata da palazzine, case a schiera e ville singole, da sempre utilizzata da coloro che lavorano in centro, ma anche da chi deve raggiungere servizi e negozi, per evitare di pagare la sosta negli stalli blu. Ci sono diversi parcheggi senza limite di orario, ad esempio a due passi dal piccolo giardino che ospita la pista da skate. Nei giorni feriali sono però del tutto insufficienti, anche perché vengono utilizzati dagli stessi residenti. Quindi accade regolarmente che ci siano decine di auto in divieto a bordo strada, su entrambi i lati, cosa che accade soprattutto in via Nazario e via Bersaglio, riducendo di molto lo spazio per il transito. «Chi si sposta in bicicletta rischia grosso — spiegano i residenti —: da una parte devi stare attendo alle auto sul ciglio che non dovrebbero stare lì, dall’altra se nel frattempo sopraggiunge un macchina ci sono punti dove vieni sfiorato». La richiesta di chi abita nella zona è di maggiori controlli da parte della Polizia locale.

