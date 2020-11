«Compra in bottega», patto a favore dei commercianti

CASTELLEONE (30 novembre 2020) - Oltre al bombardamento promozionale avviato su internet, il sostegno al commercio locale passa anche da iniziative concrete e da un cambio di mentalità. La grande sfida che Comune e Pro loco stanno sottoponendo ai commercianti del borgo è quella di superare antiche rivalità e fare gioco di squadra, anche perché oggi, nel 2020, la vera concorrenza dalla quale difendersi non è quella del negozio accanto, ma quella dei colossi in stile Amazon. E per ribadire l’importanza di fare compere a livello locale, non si lavorerà solo su internet ma anche sulle strade. Oltre alla campagna social Compra In Bottega, varata la scorsa settimana e condivisa sui social con un logo già riconoscibile e condiviso da decine di attività, amministratori e volontari hanno lasciato un segno anche nella piazza reale, non solo in quella virtuale.

«Abbiamo realizzato — sottolineano i consiglieri comunali Valeria Biaggi e Riccardo Milanesi — quattro cartelli, due dei quali già posizionati in punti di larga affluenza (sotto il torrazzo e davanti a palazzo Brunenghi) e altri due sono in arrivo. Non solo: oltre alla segnaletica fissa sono state realizzate delle vetrofanie con il logo di Compra in Bottega da esporre all’esterno delle attività».

