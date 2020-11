«Aveva tagliato il tubo per me, sarei saltata in aria al rientro»

CREMA (30 novembre 2020) - «Ho 39 anni e sono un’insegnante, abito a Crema assieme ai miei figli, di 3 e 14 anni... Dal 16 agosto, mi trovo catapultata ingiustamente in una situazione drammatica: non dispongo più della mia abitazione, della quale ero locataria, né dei miei oggetti e mobili». Si apre così la lettera, affidata dalla ex fidanzata di Alessandro Pasini alla Onlus friulana I nostri diritti nella quale ha trovato supporto e pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione. Susanna Lipani, da quando il compagno col quale aveva già troncato la relazione è finito in carcere con l’accusa d’aver assassinato l’amica Sabrina Beccalli distruggendone il cadavere, non aveva mai parlato dell’incubo nel quale è stata risucchiata. «Nel mio appartamento, si è consumato un delitto all’alba del 15 agosto: una donna, mia conoscente, è stata uccisa e il killer sarebbe il mio ex fidanzato. Era ex già all’epoca dei fatti — la precisazione —: lo avevo lasciato definitivamente in una vacanza in Sicilia... a causa dei suoi atteggiamenti violenti e del suo stato perennemente alterato dall’alcol e probabilmente anche dagli stupefacenti». Ma lui, l’impiegato di 45 anni con precedenti per rapina e stupefacenti, dalla cella del penitenziario di Monza in cui si trova, attraverso il difensore, l’avvocato Paolo Sperolini, ribadisce la sua versione: ossia che a stroncare Sabrina sia stata un’overdose. Susanna Lipani, nel suo scritto, sottolinea: «Ha reciso il tubo della caldaia del mio appartamento, mostrando un forte intento omicida anche verso di me. Io e i miei figli saremmo saltati in aria al rientro dalla Sicilia».

