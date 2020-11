Gerundo Center, «Ora il Comune faccia sapere se non incasserà più gli oneri»

CREMA (30 novembre 2020) - Il consiglio comunale tratterà questo pomeriggio l’interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia Simone Beretta, Antonio Agazzi e Laura Zanibelli sul «futuro dell’ecomostro di via Indipendenza». Pur risalenti a settembre, i quesiti posti all’amministrazione rimangono d’attualità dopo gli ultimi sviluppi della vicenda. Facendo una breve cronistoria, la società Gerundo Center Srl, che aveva firmato poco più di un anno fa una convenzione con il Comune per il recupero, in chiave di uffici, dell’edificio mai terminato dalla precedente proprietà, non ha eseguito i due versamenti degli oneri di urbanizzazione previsti. E ciò, per un totale di circa 800 mila euro, ragion per cui l’accordo è decaduto e la scorsa settimana l’ente pubblico ha avviato la procedura per l’escussione delle due fideiussioni rilasciate dalla Banca di Piacenza, per un totale di 272.400 euro. In attesa di capire se questi soldi arriveranno davvero nelle case comunali, Forza Italia chiede lumi sul futuro dell’immobile che, è bene ricordare, è attualmente di proprietà della stessa Gerundo Center, della quale è amministratore unico l’imprenditore cremasco Antonio Denti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO