'Ginkgo biloba a rischio per creare i nuovi parcheggi'

VAIANO CREMASCO (29 novembre 2020) - I Ginkgo biloba di via Primo Maggio sono a rischio taglio e non per una improvvisa malattia. A lanciare l’allarme sono i Verdi, preoccupati dal cantiere per la riqualificazione della strada che il Comune ha in programma di avviare domani o al più tardi nei prossimi giorni. «In previsione c’è la realizzazione di un parcheggio — spiega l’ex consigliere comunale degli ambientalisti Andrea Ladina —: ciò potrebbe comportare l’abbattimento di almeno cinque di questi splendidi alberi messi a dimora oltre 30 anni fa lungo la strada su cui si affacciano gli ingressi di scuole medie e materna. Nessuno contesta il progetto del Comune di migliorare gli spazi per i pedoni e completare il collegamento con la nascente ciclabile di via Milano, ma non avrebbe senso tagliare le piante per fare posto a un’area di sosta di cui non c’è urgente necessità».

