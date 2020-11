Parla Pasini: «Il tubo del gas l’ho tagliato, ma sono riuscito a bloccarlo»

CREMA (28 novembre 2020) - Se non fosse stato per il portoncino blindato, il giorno dopo il fermo di Alessandro Pasini si sarebbe rischiata la strage in via Porto Franco. Ma lui, l’impiegato cremasco di 45 anni, ora in carcere con l’accusa d’aver assassinato l’amica Sabrina Beccalli distruggendone il cadavere, assicura «d’averci ripensato, dopo aver tagliato il tubo del gas... Non ricordo se l’ho chiuso oppure ho bloccato la caldaia, ma sono sicuro d’aver fatto in modo che non succedesse niente». Queste le parole fatte mettere a verbale dall’unico indagato per la morte della 39enne, nel corso dell’interrogatorio di garanzia cui era stato sottoposto 24 ore dopo aver varcato la soglia della cella. E una versione, quella a suo tempo affidata al giudice per le indagini preliminari Giulia Masci, che Pasini ribadisce ora attraverso il suo legale, l’avvocato Paolo Sperolini.

