Finalpia, nasce il comitato per salvare l’ex colonia

CREMA (28 novembre 2020) - Un comitato per la salvaguardia della ex colonia marina cremasca di Finalpia, trasformata in Hotel del Golfo. A proporlo è Simone Beretta, consigliere comunale di Forza Italia, che ha già incassato l’adesione di Michele Fusari, presidente del Movimento cristiano lavoratori del territorio. «Il comitato che presenterò a breve — afferma Beretta — avrà due obiettivi principali. Il primo è la richiesta di dimissioni del presidente della Fondazione Finalpia, Pierpaolo Soffientini; il secondo è la proposta di fusione tra la realtà da lui presieduta e la Fondazione Benefattori Cremaschi». Beretta entra anche nel merito della vendita dell’hotel, caldeggiata dall’attuale Cda: «Io non so se l’immobile vada venduto o meno. La prima cosa da fare è che entri a far parte del patrimonio della Fbc, che ha le possibilità economiche per superare questo momento. Mi auguro che questa maggioranza eviti che si prendano decisioni prima della scadenza del mandato amministrativo».

