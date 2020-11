Il Comune cambia, nuovi bagni e auditorium

DOVERA (26 novembre 2020) - Nuovi servizi in Comune grazie al cantiere in corso che prevede l’ampliamento e la messa in sicurezza dell’edificio di piazza XXV Aprile. «Si tratta di un intervento in parte finanziato attraverso il contributo della Regione, tramite il decreto sblocca cantieri – chiarisce il sindaco Mirko Signoroni –: abbiamo in programma oltre all’abbattimento della struttura del garage, la realizzazione al piano terra della sala polifunzionale dotata di laboratori e bagni, che potranno essere utilizzati durante lo svolgimento delle future manifestazioni nell’adiacente parco Oldrini. Al primo piano della struttura è invece prevista la realizzazione dell’archivio storico comunale». Il cantiere occupa parte dell’area verde, una zona che è stata recintata proprio per lasciare spazio a tecnici e operai. L’investimento complessivo è di 150 mila euro.

