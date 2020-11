La città in video: al via il concorso internazionale

CREMA (25 novembre 2020) - Un concorso internazionale sui cortometraggi che raccontano la città di Crema e le sue bellezze artistico-architettoniche. E' quanto ha in cantiere di realizzare la Pro Loco per la prossima primavera. L'obiettivo di questa originale iniziativa è di rilanciare in grande stile la promozione turistica dopo un 2020 in cui le presenze sono state penalizzate dalle limitazioni imposte dalla pandemia. Secondo i dati dell'Infopoint di piazza Duomo, a fine ottobre, vale a dire prima del nuovo lockdown che ha bloccato gli spostamenti tra comuni, Crema aveva ricevuto 2.700 visite, di cui 600 da parte di turisti stranieri. «Direi che quest'anno, considerata la situazione, abbiamo avuto risultati accettabili - commenta il presidente della Pro Loco, Vincenzo Cappelli - ma in vista di una ripartenza vogliamo proporre qualcosa di speciale. Ecco perché abbiamo pensato di promuovere un concorso tra i blogger che, in seguito al film «Chiamami con il tuo nome», hanno realizzato e messo in rete filmati sulla città, che ne valorizzano le bellezze. Ce ne sono di molto belli».

