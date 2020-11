Ponte a nuovo, il progetto c’è ma il costo è un salasso

CREMA (24 novembre 2020) - Dovremmo esserci, quantomeno per quanto riguarda la parte burocratica dei lavori che porteranno ad avere un «nuovo» ponte sul fiume Serio in via Cadorna. Il progetto è pronto e si aspetta solo l’ok (che pare possa arrivare in tempi brevi, entri fine anno) dalla Soprintendenza. E sono già state fissati i tempi di intervento e sopratutto quantificata la spesa. Si parla, ed è una novità rispetto a quanto si era detto fino ad ora, di un milione di euro. Somma per nulla trascurabile, ma decisamente inferiore — viene evidenziato — a quella necessaria per un manufatto tutto nuovo.

Saranno lavori taglia e cuci, nel senso che a mano a mano verranno sostituite le parti (che sono in ferro) ammalorate: tolti i bulloni da quelle vecchie, rimessi a quelle nuove.

Per farlo ci vorrà ovviamente del tempo. E qui si apre un altro capitolo non ancora ben definito.

Andiamo comunque con ordine. Progetto pronto e in via di approvazione. La stima che molto si avvicina alla realtà parla di un milione di euro necessari; soldi che verranno inseriti nel capitolo spese nel prossimo bilancio comunale. Se tutto andrà come deve, assegnazione lavori a fine primavera del prossimo anno e poi l’inizio.

