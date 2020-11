Con i nuovi fari piazza Duomo è scintillante

CREMA (24 novembre 2020) - Un’operazione che non è sfuggita all’occhio attento dei cremaschi, favorita dalle serate senza nebbia degli ultimi giorni. Grazie ai nuovi fari, posizionati negli stessi punti di quelli vecchi, guasti da tempo, da qualche giorno piazza Duomo si presenta più scintillante che mai. La sostituzione dei corpi illuminanti, soprattutto sul lato dell’edicola, valorizza innanzitutto il Torrazzo e la facciata del palazzo comunale. Il colpo d’occhio è quanto mai suggestivo e la differenza con il recente passato si nota eccome. Un’illuminazione molto più uniforme e intensa, con le aree buie della piazza che non sono più tali. Ciò avvantaggia senza dubbio anche le attività economiche che si affacciano sul salotto buono dei cremaschi: innanzitutto i bar, che purtroppo in questo periodo sono chiusi per via delle limitazioni imposte dalle normative per il contrasto alla pandemia da Coronavirus. Anche i palazzi privati e le altre vetrine che guardano la piazza ne traggono beneficio. I riflesso sembra essere meglio illuminata anche la Cattedrale. Questo nuovo look di piazza Duomo cattura l’occhio e impone anche a coloro che ci passano più volte al giorno di fermarsi ad osservarne l’insieme almeno per qualche secondo: in questi giorni quando cala il buio diversi passanti non rinunciano a scattare uno fotografia con lo smartphone per rifare il book dedicato al cuore del centro cittadino.

