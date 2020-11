Crema senza «luci». In forse Santa Lucia

CREMA (23 novembre 2020) - Le luminarie sì, quelle ci sono (già sono state installate) e verranno accese, ma senza eventi collaterali come invece era stato da qualche anno a questa parte. E a forte rischio c’è anche la fiera di Santa Lucia, le bancarelle che tradizionalmente riempiono piazza Duomo il 12 dicembre: quest’anno è un sabato. Un Natale per molti versi «spento», quando già era tutto pronto e quando già era stato prenotato il coro, l’orchestra e il service che avrebbe montato il palco e fatto da regia per sabato 5 dicembre. Tutto disdetto. Così come non ci sarà una data-evento per l’accensione delle luminarie, quelle allestite dal Comune.

Se per il Natale sarà purtroppo così, la settimana che si apre sarà decisiva per l’appuntamento di Santa Lucia. È connotato nel calendario delle fiere regionali, già tutte sospese. «Chiederemo alla Regione come dovremo comportarci - spiega l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli -: la valutazione nostra verrà fatta in base alla situazione che ci troveremo davanti nei prossimi giorni». La fiera di Santa Lucia richiede infatti tempo per essere organizzata e gli ambulanti, coloro che per l’occasione hanno sempre riempito lo slargo all’ombra della Cattedrale, devono poter contare su una risposta in tempi ragionevoli. C’è infatti una graduatoria da seguire e rispettare per l’attribuzione degli spazi e gli ambulanti stanno chiedendo lumi. Entro fine settimana la decisione.

Crema in ogni caso avrà le sue luminarie e pure l’albero (un abete di 12 metri) che troverà posto in piazza Duomo. Insomma, il centro storico non si arrende.

