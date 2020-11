I set di Tosetti. Se l’araba fenice veste abiti di fuoco

CAPERGNANICA (23 novembre 2020) - L’ultimo elemento naturale, ma quello più potente e suggestivo: il fuoco, «per riflettere la luce e accendere la speranza del nostro futuro incerto». Lo stilista cremasco Andrea Tosetti ha completato il progetto per la presentazione della nuova collezione Fil Rouge, con la quarta, azzeccatissima, provocazione al pubblico. A sfilare in passerella, nella cornice storica del castello di Pandino, una sua creazione realizzata in un tessuto particolarissimo: la carta cioccolatino, nata originariamente proprio per rivestire le scatole di cioccolato e poi rielaborata e prestata, con successo, alla moda. Un abito oro a specchio, indossato dalla performer e modella Roberta Demolli (Elementz Art), con la collaborazione di Stanley Pagani (sempre performer Elementz Art). Un tessuto in grado di riflettere le scintille create nel buio dai giochi di fuoco.

