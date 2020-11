Secondo in Italia. Il parco nell’Olimpo del Fai

CREMA (23 novembre 2020) - Secondi in Italia, con la prospettiva di poter mantenere la posizione e quindi arrivare sul podio. I giardini di Porta Serio sono al posto d’onore tra i parchi più votati nella speciale classifica dedicata alle aree verdi, nell’ambito della campagna «I luoghi del cuore», promossa, come ogni anno, dal Fondo per l’ambiente italiano per tutelare edifici, monumenti e appunto aree verdi. Ii primi tre luoghi classificati nella generale riceveranno rispettivamente un contributo di 50, 30 e 20 mila euro per la loro conservazione. Irraggiungibile la prima piazza, occupata dai giardini dell’ospedale militare di Taranto con oltre 10.200 voti, il vantaggio sulla terza posizione, il parco urbano del cortile di San Cosimato a Roma, è superiore ai 200 punti: 2.257 voti per l’area verde a ridosso del centro cittadino, contro i poco più di 2 mila per i giardini capitolini. Per votare c’è tempo ancora una settimana, l’edizione 2020 dei Luoghi del cuore si chiuderà il 2 dicembre. Basta andare sul portale del Fai e seguire le istruzioni.

