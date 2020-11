Cantiere in piazza per creare nuovi posti auto

BAGNOLO CREMASCO (22 novembre 2020) - Sono in pieno svolgimento i lavori per rifare piazza Santa Lucia. Un nuovo parcheggio, passando dalla forma circolare a quella rettangolare, e aumentando così gli stalli, passando dai 36 a 46, compresi ovviamente i posti auto per le persone con disabilità. In corso anche la realizzazione di un tratto ciclo pedonale illuminato che collegherà la piazza via IV Novembre, in modo da garantire ai bambini e genitori del nido e della materna l’accesso alle rispettive scuole in assoluta sicurezza. Non dovranno più utilizzare l’accesso da via IV Novembre, dove spesso la situazione è complicata dalla sosta selvaggia. Piazza Santa Lucia sarà interessata da una diversa distribuzione dell'impianto di illuminazione, dal rifacimento dell’asfalto e dalla revisione di tutta la pendenza della piazza, necessaria per garantire gli scarichi una volta tolta la rotonda. La casa dell'acqua resterà al suo posto, ma verrà dislocata perpendicolarmente alla recinzione dell'asilo. Questa riqualificazione voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Aiolfi costerà 200 mila euro, e verranno utilizzatii fondi regionali per la ripresa economica.

