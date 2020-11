Enrico e Cristofer oggi diaconi, il loro «eccomi» in Cattedrale

CREMA (21 novembre 2020) - Un diaconato sicuramente diverso dal solito, ma per questo ancor più concentrato sul senso profondo di «mettersi al servizio della Chiesa e del mondo». Oggi pomeriggio alle 15,30, la Cattedrale di Crema accoglierà i seminaristi Cristofer Vailati ed Enrico Gaffuri, per l’ordinazione diaconale. Due percorsi, ciascuno a proprio modo, particolari i loro. Vailati, 26enne di Moscazzano, è infatti l’ultimo seminarista della classe del 2013 (come inizio dell’anno di studi) ad avviarsi allo passaggio conclusivo prima del sacerdozio. Anche Gaffuri ha un percorso particolare. Ha 48 anni, è nato a Codogno ma cresciuto a Pianengo, è tornato all’esperienza del seminario (intrapresa per la prima volta alle scuole medie) dopo una lunghissima pausa, di circa 22 anni. Nel frattempo, il servizio militare e il mondo del lavoro. Oggi, con le loro storie, saranno ai piedi dell’altare per pronunciare uno degli «Eccomi» più importanti, davanti al vescovo Daniele Gianotti. L’evento sarà a porte chiuse, ma trasmesso in streaming.

