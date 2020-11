Si è diplomato al liceo Racchetti il dottor Sardoni di 'Doc'

CREMA (20 novembre 2020) - Si è chiusa ieri sera su Rai 1 la serie di grande successo Doc - Nelle tue mani, fiction tratta dalla storia vera del medico cremonese Pierdante Piccioni. A fianco di Luca Argentero e Matilde Gioli, oltre allo splendido cast, c'è anche l'attore Raffaele Esposito, nato a Lodi e diplomatosi nel 1997 al liceo classico A. Racchetti di Crema. Fin da piccolo ha vissuto nel mondo recitativo perché suo padre, attore in una filodrammatica, lo obbligava insieme al fratello a recitare con lui dietro piccoli ricatti. Per questo successivamente, crescendo, si accostò prima all’arte della pittura piuttosto che alla recitazione. La sua vena artistica venne fuori in entrambi i campi. Dopo essersi diplomato ha seguito il corso teatrale di Carlo Rivolta con il quale ha esordito nel 1999 con una riscrittura di una famosa opera teatrale: Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway. Nel 2002 si è diplomato alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano del regista Luca Ronconi e da questo momento inizia a coltivare la sua passione per il teatro. Ha collaborato spesso con Luca Ronconi recitando in molti suoi spettacoli: Il Calendaio, Professor Bernardi, Infinities, Lehman Trilogy e altri. Fino al 2004 ha espanso la sua carriera teatrale per poi approdare in televisione. Ha recitato in film come: 18 regali, Eroi per Caso e La mia casa è piena di specchi con la bellissima Sofia Loren. Esposito ha anche recitato in serie Tv quali RIS-Delitti Imperfetti, Che dio ci aiuti, Il commissario Montalbano e quest’anno veste i panni del dottor Marco Sardoni nell’acclamata serie tv DOC-Nelle tue mani.

La serie tv Doc - Nelle tue mani ha chiuso con il botto di ascolti: l’ultima puntata del medical interpretato da Luca Argentero ha incollato ieri sera a Rai1 una media di 8 milioni 510 mila telespettatori pari al 30.8% di share, dato record per la stagione autunnale della serie.

